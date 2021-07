Agropoli, incidente in località Moio: giovane ferito

Ennesimo incidente stradale questa sera in località Moio di Agropoli. A scontrarsi un’auto e uno scooter guidato da un fattorino di una attività di ristorazione. Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra via Serra, via Estate e via Primavera. Violento l’impatto. Il giovane a bordo dello scooter è stato sbalzato a terra ad alcuni metri di distanza.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito il malcapitato in ospedale. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

Purtroppo non è il primo incidente che si verifica in zona. Più volte i residenti hanno chiesto interventi per garantire una maggiore sicurezza.