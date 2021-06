“Sapere e Salute per gli Anziani”: un incontro ad Agropoli

E’ in programma il prossimo 14 giugno, con inizio a partire dalle ore 10.00, “Sapere e Salute per gli Anziani”, iniziativa dell’Asl Salerno in collaborazione con il Comune di Agropoli. Si terrà presso l’Aula Consiliare “A. Di Filippo”. L’incontro ha quale obiettivo la sensibilizzazione della comunità all’adozione di sani stili di vita attraverso incontri con medici specialisti. Si propone di raggiungere un target “fragile”, particolarmente colpito dall’emergenza Covid-19.

L’emergenza sanitaria ha messo in secondo piano molte patologie “dell’anziano” e non solo, creando un differimento delle cure mediche. La chiusura forzata ha comportato una significativa riduzione del livello di attività fisica con conseguenze negative in particolare nei soggetti affetti da osteoporosi, artrosi, diabete mellito, malattie cardiovascolari.

“Sapere = Salute” non vuole essere un intervento isolato di prevenzione e promozione, ma attraverso una giornata dedicata alla salute si vuole dare il via ad una serie di buone prassi portando in luoghi non sanitari l’attività di educazione alla salute.

Questo il programma della giornata:

Ore 10:00 registrazione partecipanti

Presentazione del programma – Dott. Giovanni Nicoletti – Coordinatore Promozione della Salute DS 70 ambito Agropoli

Saluti istituzionali

– Dott. Adamo Coppola Sindaco di Agropoli

– Dott. Adamo Maiese Direttore Distretto Sanitario 70,

– Dott.ssa Rosamaria Zampetti Responsabile UOSD Promozione della Salute Asl Salerno

ProgrammaIncontri con i cittadini…. la Sanità informa: Medici di Base/Specialisti Ambulatoriali

– Dott. Raffaele Meola – Dirigente Amministrativo D.S. n. 70

– Dott.ssa Cinzia Granito – Responsabile U.O. Cronicità

– Dott.ssa Margherita Mainenti – Medico endocrinologo

– Dott.ssa Ornella Marciano: Medicina dello Sport attività fisica per la terza età

– Dott.ssa Alessia Santini – Medico Geriatria

– Dott. Mauro Dati — Medico OculistaL’accesso è riservato esclusivamente ai vaccinati muniti di sistemi di protezione