Due ragazzi dispersi sulle montagne di Torraca

Sono momenti di apprensione per due ragazzi del Golfo di Policastro che questa mattina sono usciti a fare un giro in modo sulle montagne dell’entroterra ma che per motivi ancora sconosciuti si sono persi nel territorio di Torraca e non hanno fatto più ritorno a casa.

L’allarme è stato dato dalle famiglie alle forze dell’ordine intorno alle ore 17.30. I due giovani sarebbero in una zona al confine con la Basilicata, e prima di perdere totalmente la comunicazione con le famiglie (le linee dei telefonini non sono coperte in quelle zone) sarebbero comunque riusciti a rassicurare sulle loro condizioni e ad inviare la posizione esatta tramite wasthapp.

Sul posto – zona Olivella Cerasia – mentre scriviamo sono impegnati nelle ricerche i Carabinieri di Sapri con i Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino e c’è anche in prima persona il Sindaco di Torraca Domenico Bianco.

I soccorritori sono comunque sulle loro tracce e la speranza è che i due ragazzi vengano ritrovati sani e salvi e che possano presto riabbracciare le proprie famiglie e mandare in archivio questo brutto pomeriggio solo con tanta paura.