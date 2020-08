Sporting Sala Consilina: salesi nel gruppo F di Serie B di calcio a 5

Send an email

Nei giorni scorsi sono stati definiti i gironi di Serie B di calcio a 5, torneo che inizierà il prossimo 17 ottobre. Nella categoria sono 2 le squadre salernitane presenti, entrambe nel girone F, ovvero Alma Salerno e Sporting Sala Consilina. A far compagnia ai due quintetti ci saranno altri 12 club appartenenti a Basilicata, Campania e Lazio. Sul cammino delle salernitane presenti A.P. Calcio, Atletico Frattese, Fondi, Potenza, Futsal Cisterna, Junior Domitia, Acerra, Terracina, Senise, Sipremix Limatola, Spartak Caserta e United Aprilia. Ci saranno occhi puntati, di sicuro, sull’ambizioso team salese club che ha mostrato grandi potenzialità. Lo Sporting, infatti, oltre ad aver vinto a mani basse il proprio campionato aveva ottenuto, nella scorsa stagione, anche la conquista della Coppa Italia di categoria.

I movimenti in ingresso dello Sporting Sala Consilina

In ottica Serie B, sono tanti i movimenti già perfezionati dallo Sporting Sala Consilina, club caro alla presidenza Detta. I salesi hanno ufficializzato, nelle scorse settimane, di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Thomas Egea e del brasiliano Leonardo Brunelli. Arrivato a titolo temporaneo Diego Carducci, detto Dido, proveniente dall’ItalServicePesaro C5, mentre Rene Soares Ortega è un classe 1990 con tantissima esperienza in categoire superiori..A Sala Consilina anche il laterale, classe 1992, Oscar Morgade, molto.abile nell’uno contro uno, Adrian Sanchez Palombizio, universale, ex di Pescara, Tombesi Ortona e Sulmona Futsal.

Le riconferme e gli addii

Dopo quella del tecnico Darci Folletto riconferme, scontate, anche per diversi componenti del rooster salese. Prolungato l’accordo con Ricardo Tutilo, Floriano D’Alto, Matheus Ferraira, Stefano Trezza e Giuseppe Imparato anche per il prossimo campionato. Resteranno nel Vallo di Diano, poi, Waldir De Lima, Marco Pacifico, Giuseppe Cafaro e Fagner Gallon. Si separano, invece, le strade tra lo Sporting Sala Consilina e Lucas Cantieri. Ufficializzato l’addio alla società cara al presidente Detta anche di Mario Elias Zago e Matheus Bellaver.