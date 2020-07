Il Cilento protagonista su Gambero Rosso Channel

Send an email

Il Cilento in tv, protagonista su Gambero Rosso Channel (canale 412 di Sky) con quattro puntate di “Giorgione Orto e Cucina”, il popolare programma del ristoratore Giorgio Barchiesi. Le puntate sono state registrate in questi giorni nei ristoranti e nei luoghi più belli di San Giovanni a Piro, Vallo della Lucania e Novi Velia e verranno mandate in onda il prossimo mese di settembre.

Un’occasione di promozione importante per il territorio, poiché il programma vanta circa 2 milioni di telespettatori e consente di mettere in mostra non solo la gastronomia locale ma anche le bellezze del territorio, gli aspetti storici e culturali.

In questi giorni il Cilento ha avuto l’onore di finire sotto i riflettori anche delle telecamere dei programmi Rai Linea Azzurra e Linea Verde Orizzonti.