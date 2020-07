Regione: riaprono i centri per l’impiego

Riaprono da oggi, 1° luglio, i Centri per l’impiego in Campania, con accesso obbligatorio mediante prenotazione online. Sono 22 le strutture già operative tramite appuntamento da fissare sull’apposita agenda all’interno del portale Lavoro.Regione.Campania.it che permette di indicare, oltre al Centro territorialmente più vicino, anche la tipologia di servizio richiesto; tutti forniscono comunque assistenza on-line. I Centri per l’impiego aperti al pubblico, che oggi rappresentano la metà del totale e sono ubicati nelle cinque province, sono stati adeguati per ricevere gli utenti in sicurezza e secondo le regole del distanziamento negli spazi al chiuso; entro fine luglio riapriranno gradualmente tutti gli uffici presenti sul territorio regionale. Un primo significativo passo verso la normalità e la riorganizzazione funzionale prevista dalla Regione Campania. Il sistema di prenotazione indicherà le disponibilità orarie e fisserà l’appuntamento inviando una mail di conferma. Prevista anche un’area riservata dove poter stampare il promemoria e annullare la prenotazione effettuata.

“In Regione Campania i servizi pubblici per il lavoro hanno cambiato pelle – spiega l’assessore regionale al Lavoro e alle Risorse Umane, Sonia Palmeri -. Sotto una nuova governance regionale miglioriamo costantemente servizi e processi, accompagnando lo sviluppo del mercato del lavoro che sia sempre più equo, efficiente e inclusivo”.

Sul portale Lavoro.Regione.Campania.it è possibile consultare i Centri per l’Impiego, divisi per provincia, attivi online e dove è possibile recarsi di persona sempre mediante prenotazione online.

Questo l’elenco completo dei Centri per l’Impiego riaperti da oggi:

CPI AFRAGOLA – VIA PO 10 – CASORIA

CPI GIUGLIANO IN CAMPANIA – VIA DEGLI INNAMORATI 113

CPI NAPOLI EST (RAIMONDI) VIA P. RAIMONDI 16/18 – NAPOLI

CPI NAPOLI FUORIGROTTA – VIA DIOCLEZIANO 330 – NAPOLI

CPI POMIGLIANO D’ARCO – VIA FIUME

CPI NAPOLI NORD (SCAMPIA) V.LE DELLA RESISTENZA – COMPARTO 12 – NAPOLI

CPI TORRE DEL GRECO – VIA CUPA S. PIETRO 11

CPI AGROPOLI – VIALE LAZIO

CPI BATTIPAGLIA – VIA MONTCHARMONT

CPI NOCERA INFERIORE – VIA CUCCI 24

CPI SALERNO – VIA PRINCIPESSA SIGHELGAITA

CPI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI – VIA BOSCHETTO

CPI AVELLINO – VIA PESCATORI 93

CPI CASERTA – VIA S. CHIARA – COMPLESSO REGENCY

CPI TEANO – VIA ORTO SAETTA

CPI BENEVENTO – VIA XXV LUGLIO 14

CPI SANT’AGATA DEI GOTI – VIA STARZA PANORAMICA SNC

CPI GROTTAMINARDA – VIA BELLINI

CPI TELESE TERME – VIA ELSA MORANTE

CPI MADDALONI – VIA MATILDE SERAO

CPI POMPEI – VIALE MAZZINI 104

CPI VALLO DELLA LUCANIA – VIA PASSERO