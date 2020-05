InfoCilento è anche su Alexa, l’assistente vocale di Amazon

Aprire InfoCilento semplicemente con la propria voce e chiedere quali sono le ultime notizie. Fantascienza? Follia? Niente di tutto questo! InfoCilento apre le porte anche a questa opportunità unica e interessante. Il portale, infatti, è sbarcato da alcuni mesi su Alexa, l’assistente vocale di Amazon. E noi ci siamo. Per voi!

Come funziona Alexa?

Per capire cos’è Alexa e come funziona, prendiamo spunto dagli assistenti vocali dei nostri smartphone, quelli cioè che possiamo “comandare” attraverso la nostra voce, ad esempio per far partire una telefonata o controllare il meteo. In parole semplici, Alexa è la stessa cosa e permette di compiere moltissime azioni: dalla creazione di una lista su Amazon all’acquisto vero e proprio, dall’ascolto di un po’ di musica al controllo degli elettrodomestici in casa, fino alla consultazione di InfoCilento.

Come usare InfoCilento su Alexa?

InfoCilento rientra tra le “skills” di Alexa. Le “skills” sono come delle app che si possono attivare con la voce. Per trovare InfoCilento basta accedere tramite il proprio cellulare sull’app di Alexa nella sezione “Skill e giochi”, cercare InfoCilento e attivare. A quel punto basterà parlare: “Alexa, quali sono le notizie di oggi?” e Alexa leggerà per voi le ultime notizie di InfoCilento! Il servizio è stato realizzato da Healthfactories Italia.