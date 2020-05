Capaccio Paestum, al via la consegna delle mascherine

CAPACCIO PAESTUM. Al via la distribuzione delle mascherine della Regione Campania. Saranno consegnate per conto del Comune dal Comitato Cittadino della Croce Rossa Italiana. Le procedure inizieranno domani, venerdì 8 maggio e proseguiranno fino al 12 maggio, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Nove i punti di ritiro: Capaccio Capoluogo (casa canonica), Capaccio Scalo (Sala Erica), Laura (Chiesa Madonna di Loreto), Licinella Torre di Mare (oratorio Chiesa Santa Maria Assunta), Spinazzo-Santa Venere Varco Cilentano (Palestra Spinacco), Ponte Barizzo – Sabatella-Sorvella (Chiesa Madonna della Divina Provvidenza), Paestum – Borgonuovo – Cafasso (presso scuola Materna Cafasso), Gromola (presso chiesa Santa Maria Goretti), Rettifilo – Tempa San Paolo, Scigliati, Capo di Fiume (presso oratorio Santa Rita).

Al ritiro delle mascherine deve provvedere un solo componente per nucleo familiare. E’ possibile, muniti di delega, ritirare anche per conto di altro nucleo familiare. Per informazioni 392 9475153.