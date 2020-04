Covid-19: anche Tortorella sigla accordo con la Fondazione del dott.Ascierto

Aumenta il numero di comuni in prima linea per la ricerca. Anche l’amministrazione di Tortorella, con a capo il Sindaco Nicola Tancredi, ha scelto di aderire al protocollo di intesa con la “Fondazione Melanoma Onlus” di Napoli, guidata dal dottore Paolo Ascierto, per la lotta al Covid-19.

L’obbiettivo è quello di realizzare una ricerca relativa alla presenza nel profilo genetico della popolazione di Tortorella del recettore ACE2 al quale si lega il SARS-CoV-2 al fine di discriminare la sintomatologia dei pazienti e predire il grado di insorgenza dell’infezione da Covid-19 in base all’affinità di legame del virus al sito recettoriale.

“Riteniamo che i tempi siano maturi per sviluppare azioni specifiche di contrasto e prevenzione alla trasmissione del Coronavirus, mettendo in rete sistemi, competenze e responsabilità diverse, con l’obiettivo di promuovere l’importanza della prevenzione e la ricerca medico clinica, soprattutto delle nuove generazioni, anche attraverso la promozione di eventi formativi e di eventuali progetti rivolti alle scuole“, fanno sapere da palazzo di città.