Continuano le

iniziative a favore delle strutture sanitarie del territorio per far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus. L’hanno avviato, infatti, nei giorni scorsi, una raccolta fondi per sostenere le attività degli ospedali dei due rispettivi centri salernitani. Le due campagne sono state avviate pochi giorni fa dopo l’apertura di un conto corrente dedicato presso lee didella nostra Banca che consentirà di destinare le somme per l’acquisto di apparecchiature mediche per i due nosocomi (tra cui mascherine, guanti e ventilatori polmonari). Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla nostra Banca da parte delle due associazioni per il sostegno all’iniziativa che consentirà così di affiancare il personale sanitario e le locali comunità. “Ringraziamo la Bcc di Aquara che in poche ore ha permesso di aprirci un conto corrente dedicato per far fronte all’emergenza attuale da Covid-19. I fondi raccolti saranno utilizzati per l’acquisto di dispostivi medici in favore dei due ospedali” fanno sapere dal Comitato Cittadinanza Attiva e dall’associazione Gi.Vi. Contribuisci anche tu. Fai subito la tua donazione effettuando un bonifico sui conti bancari intestato a:

CITTADINANZATTIVA-ASSEMB.TERR. OLIVETO CITRA c/o BCC Aquara

IBAN IT97Z0834276700006010063049

BIC CCRTIT2TAQU

ASSOCIAZIONE GI. VI. GIOVANI VINCENTI

c/o BCC di AQUARA

IBAN: IT 11 V 08342 76090 0070100 72368

Codice BIC: CCRTIT2TAQU