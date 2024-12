Vincenzo Orrico: “Con il Reggio in campo per cercare continuità”

La Salernitana Femminile 1970 torna con una vittoria dalla sfida, valida per il settimo turno del girone D di Serie B, sul parquet del Canicattì, commentata cosi dal tecnico granata Vincenzo Orrico:

“Era una vittoria che ci serviva. Ha dato morale e sicurezza, oltre che continuità, alle prestazioni che avevamo fatto in precedenza. Volevo ringraziare il Canicattì che ci ha ascolto in modo eccezionale, sia la società che mister Giardina, facendo loro un augurio per un buon proseguimento di campionato”.

Salernitana in vantaggio già dai primi minuti, con un approccio al match quindi positivo:

“Il nostro obiettivo era di tornare dalla Sicilia con l’intera posta in palio, loro sono comunque una squadra migliorata che cercava punti salvezza. Le ragazze sono state cattive e ciniche al punto giusto, abbiamo dimostrato la voglia di vincere”.

Ora alle porte la sfida con il Reggio Sc, in programma a Pontecagnano alle ore 17:00. Sulla sfida Orrico evidenzia:

“Erano una squadra già ottima lo scorso anno ed in questo migliorata con nuovi innesti. Hanno una ragazza come Stuppino che a me piace tanto come calcettista, che sicuramente sarà da tenere d’occhio. Noi dobbiamo dare continuità alle prestazioni del dell’ultimo periodo e continuare a portare a casa punti”.

Nei giorni scorsi, poi, per il tecnico granata una nomina da sottolineare:

“Per me è stata una notizia bellissima. La conferma come allenatore in seconda della Rappresentativa Campania, della quale ringrazio il Comitato, è un ruolo che mi riempie d’orgoglio. Rappresentare la propria regione penso sia qualcosa di fantastico”.

Orrico chiude, poi, dichiarando:

“Avrò l’occasione di lavorare con professioniste come Silvana Macchia, la nostra Maria Ponticello e stare a stretto contatto con uno degli allenatori più bravi, se non il migliore in circolazione, come Iamunno”.