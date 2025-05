Gelbison verso i play off: domenica c’è il Savoia

E’ già aria di play-off in casa Gelbison che, dopo aver concluso il campionato al secondo posto, affronterà il Savoia all’insegna di un derby tutto campano. La gara avrà un peso molto importante con la vincente che aumenterebbe le probabilità di ripescaggio in Serie C, conquistata, come ben noto, dal Guidonia di Ginestra.

Gelbison – Savoia, il match

L’incontro, che si disputerà alle 16.00 al “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento, non verrà suddiviso in turni di andata e ritorno ma si disputerà in maniera secca.

Sono diversi i recenti periodi che hanno accompagnato le due compagini: da una parte, infatti, la squadra di Fabiano non perde dalla ventiduesima giornata e ha collezionato la bellezza di tredici risultati utili consecutivi; dall’altra, invece, gli uomini di Giampa’ hanno floppato nel momento decisivo della stagione raccogliendo appena una vittoria nelle ultime quattro partite, pareggiando con Trastevere, crollando in casa dell’Atletico Lodigiani e consegnando, di fatto, il titolo al Guidonia.

La probabile formazione

Il modulo che i rossoblu del Cilento proporranno non dovrebbe subire modifiche e, per tale motivo, si proseguirà sulla falsariga del 3-4-1-2: in porta confermato Colella insieme alla linea difensiva composta da Casella, Gigliotti e Viscomi; sugli esterni a centrocampo pronti ad agire Sognog e Coscia, mentre in mezzo spazio a Salzano e Manzo; in attacco è intoccabile il tridente composto da Kosovan, Prado e Dambros con Croce pronto a subentrare, eventualmente a gara in corso.

Il Savoia

Il Savoia, dal suo canto, si affiderà al suo compatto 3-5-2 e alla coppia da 27 reti stagionali composta da Negro e Maniero (11 reti per il primo e 16 per il secondo). Arcangelo Sessa, presidente dei bianco-neri, nel post-partita dell’ultimo turno, ha sottolineato l’altalenante campionato della squadra di Torre Annunziata e l’equilibrio generale che ha pervaso il girone G. Ha concluso catapultandosi ai play-off e rimarcando l’ambizioso progetto Savoia che vede il salto di categoria nelle prossime stagioni.

Insomma, Gelbison e Savoia vogliono concludere nel migliore dei modi una stagione che le ha viste consolidarsi tra le prime della classe all’insegna di un asse tutto campano.