La Gelbison inaugura il “Valentino Giordano”

La Gelbison nell’ultima giornata di andata del campionato di Serie D Girone G, ospiterà l’Olbia nella sua nuova casa il “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento alle ore 14:00, impianto messo a lucido dal presidente Puglisi e dall’amministrazione comunale per dare la possibilità alla Gelbison di avere una nuova struttura più accessibile ai tifosi rossoblù.

La Gelbison dopo aver superato a domicilio la Sarrabus in rimonta per 1-2, si accinge ad ospitare l’Olbia.

Mister Giampà pronto all’ultima dell’anno con le idee chiare sul modulo da schiera, sarà il consueto 3-4-1-2, con Apsits tra i pali, linea difensiva con Accetta, Gallo e Viscomi, sugli esterni agiranno Kosovan e Sognog con Golfo alle spalle di Prado e Croce; i dubbi per il tecnico calabrese riguardano le condizioni di Coscia, uscito malconcio dall’ultimo match di campionato, probabilmente verrà sostituito da Sognog, dietro dovrebbe rientrare Viscomi, mentre in avanti Dambros dopo le ultime partite in cui è stato protagonista, scalpita per una maglia da titolare.

I rossoblù vorranno chiudere nel migliore dei modi l’anno continuando la scalata alla vetta che li vede distanti solamente tre punti.

L’avversaria

L’Olbia viene dall’ultimo successo casalingo sull’ Atletico Uri, la squadra Sarda dopo un avvio di stagione non esaltante e il conseguente avvicendamento in panchina, con l’esonero di Mister Amelia e l’arrivo del nuovo tecnico Ze Maria, sembra aver cambiato ruolino di marcia: nelle ultime sei partite l’Olbia ha guadagnato 10 punti, allontanandosi dall’ultimo posto in cui era piombata ad inizio stagione.

I giocatori più rappresentativi sono Costanzo e Alves Furtado, due attaccanti rispettivamente classe 02’ e 97’ che hanno messo a segno già 4 reti a testa, in questa stagione.

Sarà dunque una sfida tra la Gelbison che cercherà di imporre la propria forza per inaugurare al meglio la sua nuova casa, e l’Olbia che proverà a vendere cara la pelle per portare in Sardegna anche un punto prezioso ai fini della propria classifica.