La Gelbison vola in Sardegna: domenica impegno con il Sarrabus Ogliastra

Nella 16a giornata del Campionato di Serie D Girone G, la Gelbison, chiamata all’ennesimo esame di maturità, andrà sul campo del fanalino di coda Sarrabus Ogliastra, per cercare di guadagnare punti sulla vetta.

Mister Giampà, dopo aver messo tutti sugli attenti per la difficile trasferta di domenica, opterà per l’ormai rodato 3-4–1-2. Il tecnico calabrese dovrebbe avere tutti gli effettivi a disposizione, l’undici iniziale prevede Apsits tra i pali, linea difensiva con Accetta, Gallo e Viscomi, a centrocampo Salzano e Manzo, sugli esterni, Coscia da una parte e Kosovan dall’altra, con Golfo ad agire dietro Prado e Croce; gli unici dubbi dovrebbero essere Sognog o Kosovan sull’esterno e di conseguenza quest’ultimo potrebbe spostarsi ad agire alle spalle delle due punte sostituendo Golfo.

Tante le opzioni per mister Giampà consapevole di avere una rosa ben nutrita in tutti i reparti e capace di cambiare l’inerzia dell’incontro, soprattutto a gara in corso.

L’avversaria

Il Sarrabus Ogliastra nonostante l’ultima posizione in classifica, sta vivendo un periodo di forma importante. La squadra di mister Pinna viene da quattro risultati utili consecutivi, ultima la vittoria di misura sul campo del Cynthialbalonga.

Il giocatore più rappresentativo è Mattia Floris, attaccante classe 92’ che ha messo a segno due marcature quest’anno, un terminale offensivo abile sia nel finalizzare che nel fare reparto da solo per favorire lo sviluppo offensivo della propria squadra.

La squadra Sarda vorrà provare a dare continuità a quanto di buono fatto nelle ultime settimane, d’altro canto la Gelbison sarà chiamata all’ennesima prova di maturità per ribadire le proprie ambizioni di promozione tra i professionisti.