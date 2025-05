Serie C femminile: impegni interni per Gelbison e Salernitana

Mancano quattro giornate alla fine del torneo nazionale di Serie C, che vede nel gruppo C inserite Gelbison e Salernitana. Nel 27° turno, l’undicesimo del girone di ritorno, restano poche le squadre in corsa per i rispettivi obiettivi.

Zona retrocessione quasi definita con Siracusa, Brindisi e Giovanile Rocca troppo lontane per alimentare le rispettive chances di salvezza. Da definire, invece, la prima della classe che balzerà direttamente in Serie B con Gelbison, Roma Calcio Femminile, Trastevere e Frosinone in lizza. Per le rossoblù di mister Tarabusi impegno interno contro le laziali del Grifone Gialloverde con match agevoli sulla carta anche per le dirette concorrenti alla promozione. Il Trastevere, primo a 58 al pari della Gelbison ma con una gara in meno giocata, riceve il Giovanile Rocca nel più classico dei testa-coda come farà la Roma Calcio Femminile, quarta a -4 ma con una gara in meno del Trastevere, nella sfida con il Siracusa mentre il Frosinone, terzo a -3, attende le campane del Villaricca.

In campo anche la Salernitana, sesta, che con il turno di riposo da osservare dal Matera, quinto, proverà a limare i 6 punti di distacco dalle lucane. Al ‘Volpe’ arriva il Catania, quartultimo, con ben 14 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Chiudono il quadro il derby pugliese tra Lecce e Brindisi e l’incrocio tra Montespaccato e Palermo.