Calcio femminile: la Salernitana ospita la capolista, la Gelbison riceve il Catania

Tempo di 23° turno, l’ottavo del girone di ritorno, nel gruppo C di Serie C femminile che vedrà in campo domenica Gelbison e Salernitana.

Le rossoblù di mister Tarabusi ospiteranno il Catania, con la speranza di guadagnare qualche punto sulla vetta della classifica complice anche un calendario sulla carta alla portata. Le cilentane, infatti, ricevono le sicule, in zona play-out, forti del terzo posto a -3 dal secondo e -5 dal primo.

In vetta la Roma Calcio Femminile di scena al ‘Volpe’ contro la Salernitana di coach De Risi che all’andata aveva battuto in trasferta di misura la formazione capitolina. Le granata, che hanno già osservato il turno di riposo, sono desiderose di accorciare sul quinto posto, lontano tre lunghezze.

Nel futsal, invece, ultima uscita in campionato per la Salernitana Femminile 1970. Le ragazze guidate dal tecnico cilentano Vincenzo Orrico saranno di scena, alle ore 15:00, a Reggio Calabria sul parquet del Reggio SC. Per agguantare il secondo posto nel girone D di Serie B le granata di capitan Alessandra Lisanti dovranno vincere e sperare domenica prossima, quando osserveranno il loro turno di riposo, nel mancato successo del Levante Caprarica contro la capolista Irpinia.