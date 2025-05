Castellabate: torna il torneo di Beach Soccer sulla spiaggia dello “Scario”. Ecco come iscriversi

Torna un appuntamento molto sentito per tutti gli amanti dello sport e non solo di Castellabate. Dopo anni di assenza il Beach Soccer riaccende l’inizio estate con una nuova organizzazione e location. L’evento, in programma dal 18 maggio al 15 giugno, è organizzato dalla Polisportiva Santa Maria, con il patrocinio del Comune di Castellabate. Il teatro della sfida sarà la spiaggia dello “Scario” sul lungomare “Punta dell’Inferno” di Santa Maria.

Le iscrizioni

Già diverse squadre del territorio, e non, hanno aderito al Beach Soccer, ma le iscrizioni saranno aperte fino al prossimo 12 maggio. Cresce l’attesa per il ritorno di un evento che ha sempre avuto un grande successo in passato e che punta a regalare spettacolo e divertimento a tutti gli appassionati