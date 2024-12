Beach Soccer: Capaccio Paestum non sarà tra le tappe della stagione 2025. Sfuma la candidatura

Nelle settimane passate il dipartimento di Beach Soccer della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti aveva annunciato l’eccezionale risposta ricevuta per ospitare le tappe della stagione 2025. Ben 12 le candidature pervenute entro la scadenza fissata per il 21 ottobre scorso, che hanno confermato il crescente interesse e la passione per la disciplina regina dell’estate da disputare esclusivamente sulla sabbia.

Il torneo

Per le varie località che avevano avanzato la loro adesione, ad entrare o restare nel circuito LND, la possibilità di vedere assegnate partite della Serie A maschile e femminile oltre le fasi decisive di poule scudetto e poule promozione, ma anche l’Under 20, la Serie B maschile e tutte le rispettive finali per l’assegnazione dei titoli.

Tra le candidature ricevute nomi di piazze storiche e nuove proposte che hanno conosciuto nei giorni scorsi le località svelate dalla Lega Nazionale Dilettanti che abbracceranno la ventiduesima edizione del campionato di Beach Soccer.

Si giocherà ad Alghero, Terracina, San Benedetto del Tronto, Castellammare di Stabia, Tirrenia e Cirò Marina. Queste le destinazioni che daranno vita al calendario 2025, con date ufficiali che interesseranno ogni tappa che saranno rese note nelle prossime settimane.

Capaccio Paestum esclusa

Escluse sembrano al momento Praia a Mare, Viareggio, Capaccio Paestum, Catania, Genova, e Marina di Ragusa che avevano avanzato la propria candidatura per il prossimo anno ma non rientrano tra le località scelte per la nuova stagione.

Esclusa, quindi, anche Capaccio-Paestum che nella passata estate aveva ospitato una tappa del torneo riguardante l’Under 20 maschile.