Capaccio Paestum in corsa per il Campionato Italiano di Beach Soccer 2025

La costa italiana si prepara ad un’estate infuocata, non solo dal sole ma anche dalle emozioni del beach soccer. Il campionato 2025 si preannuncia come uno degli eventi più attesi, con un numero record di località che hanno manifestato il desiderio di ospitare le varie tappe.

Tra le dodici candidature pervenute alla LND, spicca quella di Capaccio Paestum, che vanta un patrimonio archeologico unico al mondo e una costa affascinante. La località cilentana si propone come sede ideale per un evento sportivo di tale portata, unendo la passione per il beach soccer alla bellezza del paesaggio.

Un’estate all’insegna dello sport e della cultura

La scelta di Capaccio Paestum non è casuale. La città potrebbe offrire un’esperienza unica agli atleti e agli spettatori, che potranno coniugare la passione per lo sport con la scoperta di un territorio ricco di storia e tradizioni.

Il beach soccer italiano è in continua crescita, e la grande partecipazione alle candidature per il campionato 2025 ne è la prova. Oltre a Capaccio Paestum, altre località prestigiose come Cirò Marina, Praia a Mare, Viareggio, Alghero e Catania si contendono l’organizzazione delle varie tappe.

Il Consiglio di Dipartimento della FIGC avrà il difficile compito di selezionare le sedi più adatte, tenendo conto di criteri come la qualità degli impianti, la capacità organizzativa delle località e l’interesse dimostrato dai territori.

Non resta che attendere la decisione ufficiale del Consiglio di Dipartimento per scoprire quali saranno le città che ospiteranno il campionato italiano di beach soccer 2025. Intanto, Capaccio Paestum tiene le dita incrociate. Le gare interesseranno la Serie A maschile e femminile, le fasi decisive di poule scudetto e poule promozione, ma anche l’Under 20, la Serie B e tutte le rispettive finali per l’assegnazione dei titoli.