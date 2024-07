Capaccio Paestum: continua il Summer Tour Beach Soccer di AiCS, attesa per le qualificazioni alle Finali Nazionali

Il torneo di Summer Tour Beach Soccer organizzato dall’Ai CS prosegue con entusiasmo, portandolo spettacolo del calcio sulla sabbia lungo le coste italiane. Questo evento itinerante è valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali per aggiudicarsi lo scudetto e la Coppa Italia. Le Finali Nazionali, momento culminante del torneo, si terranno ad Ostia (RM) dal 1 al 4 agosto.

Questo prestigioso appuntamento vedrà confrontarsi le migliori squadre che avranno superato le tappe di qualificazione, offrendo uno spettacolo di altissimo livello sportivo e un’occasione unica di promozione del beach soccer giovanile. Ritorna a Capaccio Paestum per il terzo anno consecutivo nel suo splendido lungomare recentemente riqualificato, che ospiterà la prossima tappa del torneo. Questa località, rinomata per le sue bellezze naturali e storiche, offrirà uno scenario perfetto per le intense sfide sportive che si preannunciano.

Le competizioni si terranno da giovedì 11 a domenica 14 luglio e vedranno impegnate le categorie giovanili dei nati dal 2008 al 2015: Under 10, Under 11, Under 13, Under 15e Under 16. Da giovedì 11 a domenica 14, le categorie dei partecipanti, nati tra il 2008 e il 2015, si sfideranno in una serie di appassionanti partite. Le categorie in gara includono Under 10, Under 11, Under 13,Under 15 e Under 16, coinvolgendo oltre 230 giovani atleti pronti a mostrare le loro abilità acrobatiche sulla sabbia.

Il torneo, organizzato da AiCS con la collaborazione tecnica di Sport in Tour, gode del patrocinio e sostegno del comune del Comune di Capaccio Paestum. Questo evento rappresenta un’importante occasione per il comune, sempre attento e attivo nel promuovere iniziative sportive sul proprio territorio. Vi aspettiamo numerosi per supportare i nostri giovani talenti e godere insieme dello spettacolo del Summer Tour Beach Soccer!