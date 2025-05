Futsal: Sky match al PalaSele, Eboli ospita Roma

Alza i giri del motore la Serie A di futsal maschile che, dopo le gare dello scorso week-end ed il turno infrasettimanale, tornerà in campo domenica con tutte ed 8 le gare in programma con l’ultima giornata di campionato, poi, sullo sfondo da giocare il 18 maggio.

La ventinovesima giornata

La ventinovesima giornata, la penultima, sarà disputata in contemporanea con le partite che vedranno il calcio d’inizio alle 20:45. Il big match sarà al PalaSele di Eboli dove la Feldi, vincitrice della Coppa Italia, ospita Roma con diretta su SkySport. Le ‘volpi’, seconde della classe a -3 dalla vetta, ospitano i capitolini, quarti in classifica a -2 dalla terza piazza. Turno più agevole sulla carta, invece, per la Meta Catania, capolista, che riceverà i laziali della Vinumitaly Petrarca, a -3 dalla zona play-off. Gara interna anche per lo Sporting Sala Consilina: i salesi attenderanno Pomezia con la possibilità, in caso di successo, di avvicinarsi ancor di più all’ottava piazza, distante ora sole due lunghezze, che vale la post season.

Le altre gare

Nelle altre gare spicca anche il derby campano con la retrocessa Benevento a ricevere gli irpini della Sandro Abate, attualmente ottava forza del torneo, mentre il Napoli, l’altra campana terza in graduatoria, sarà di scena in trasferta a Treviso. Incroci, poi, tra formazioni che puntano alla permanenza in categoria e quelle che puntano ai play-out in Manfredonia-Genzano e Cosenza- L84 mentre dal sapore dello spareggio salvezza è la sfida tra Pesaro e la Vinumitaly-Petrarca.