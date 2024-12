Futsal: torna la Serie A, oggi Sporting Sala Consilina in campo

Torna la Serie A di calcio a 5 maschile con la sua decima giornata, si parte stasera quattro anticipi in programma tutti al venerdì. Alle 20:30, il Benevento, infatti, attende il Manfredonia, i piemontesi della L84 ricevono l’Active Network e la Sandro Abate la Came Treviso.

Oggi spazio allo Sporting domani alla Feldi

In contemporanea, poi, lo Sporting Sala Consilina di coach Cipolla riceve l’Italservice Pesaro. Al Centro Sportivo Meridionale, a San Rufo, in diretta su VivoazzurroTV i salesi con 12 punti in classifica, che chiudono al momento la zona play-off con l’ottavo posto, attenderanno i marchigiani che inseguono con 7 lunghezze in graduatoria.

Al sabato, poi, alle 18:00 trasferta laziale per la Feldi Eboli. A Pomezia le ‘volpi’ cercheranno di conservare la vetta del campionato di Serie A ottenuta grazie a 23 punti messi in cassaforte nelle prime nove uscite nel massimo torneo. Davanti il quintetto di mister Antonelli troveranno una formazione che ha conquistato 9 punti nelle 8 gare giocate sino a questo momento.

A chiudere il programma altre tre sfide, due di sabato ed una di domenica. Sempre alle 18 si gioca Petrarca-Catania mentre alle 20:30 Genzano-Cosenza mentre a concludere la decima giornata la gara su Sky Sport tra Roma e Napoli.