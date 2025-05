U.S. Agropoli verso i playoff: per i delfini 2 risultati su 3

Dopo una stagione altalenante, caratterizzata da alti e bassi, l’Agropoli di Osvaldo Ferullo affronterà la partita più delicata di questi ultimi nove mesi: un test da dentro o fuori, un’unica gara, un play-out di fuoco contro un Victoria Marra agguerrito e che ha macinato punti nelle ultime giornate di campionato. I delfini potranno beneficiare, considerato il piazzamento migliore in classifica, di due risultati a disposizione e del fattore campo.

La partita

Lo stadio “Raffaele Guariglia”, infatti, sarà il palcoscenico infuocato di un evento da non perdere nella giornata di domenica 11 maggio, alle ore 16.30. Dopo lo scontro diretto perso nell’ultimo appuntamento contro il Salernum Baronissi, la compagine cilentana è obbligata al riscatto e, trascinata dal suo intramontabile bomber con dieci reti all’attivo, Vincenzo Margiotta, tenterà di agguantare l’obiettivo prefissato ad inizio stagione. I due punti di penalizzazione hanno influito nel percorso dei cilentani che avrebbero potuto festeggiare uno straordinario traguardo senza dover passare per l’inferno dei play-out.

L’Agropoli, inoltre, potrà beneficiare del recupero di Tonelli, assente contro il Salernum per diffida. Il giovane centrale, quindi, tornerà ad affiancare Riccio e Ramacciotti nella retroguardia difensiva che quest’anno ha subito qualche rete di troppo. Un altro aspetto che sorride all’Agropoli è l’ottimo rendimento casalingo caratterizzato da ben nove vittorie, cinque pareggi e sole tre sconfitte. In perfetta contrapposizione, il Victoria Marra non potrà disporre ancora del suo miglior giocatore, Gianluigi Chiacchio, fuori per infortunio ma che risulta quinto nella classifica marcatori con 14 gol complessivi.

La diretta su InfoCilento TV e in streaming sulla pagina Facebook

Spazio, quindi, a tanti giovani che si sono messi in mostra e che hanno trascinato il club scafatese nel raggiungimento di un play-out che, ad un certo punto della stagione, sembrava quasi utopico. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un match a dir poco imperdibile e che verrà trasmesso su canale 79 del Digitale terrestre e in diretta streaming sulla pagina Facebook di InfoCilento.