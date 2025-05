Agropoli si gioca la permanenza in Eccellenza contro il Victoria Marra: diretta su InfoCilento

L’Unione Sportiva Agropoli si trova di fronte alla partita più importante della sua stagione e, forse, degli ultimi dieci anni. Domenica, i delfini si contenderanno la salvezza nel campionato di Eccellenza contro il Victoria Marra. L’incontro, in programma allo stadio “Guariglia” di Agropoli e con diretta su InfoCilento a partire dalle ore 16:30 (canale 79 del digitale terrestre, streaming su InfoCilento.it e pagina Facebook), rappresenta l’epilogo di una stagione segnata da difficoltà, con problematiche societarie che affliggono il club da anni.

Precedente playout nella stagione 2010/2011 e successiva rinascita

L’ultimo playout disputato dall’Agropoli in Eccellenza risale alla stagione 2010/2011, quando i delfini affrontarono il San Valentino Torio perdendo lo spareggio in trasferta e retrocedendo in Promozione, categoria in cui mancavano dal 2003. Tuttavia, da quella retrocessione iniziò una fase di rinascita per la compagine biancoazzurra.

L’anno successivo, con l’arrivo di Domenico Cerruti alla presidenza, la formazione cilentana venne ripescata e vinse il campionato di Eccellenza, tornando in Serie D dopo vent’anni. Nonostante le condizioni attuali siano diverse, i tifosi sperano in un simile epilogo positivo.

Ingresso gratuito allo stadio “Guariglia” per spingere i delfini

La società ha annunciato che l’ingresso allo stadio “Guariglia” per la cruciale sfida di domenica sarà gratuito. Si prevede un grande afflusso di tifosi pronti a sostenere gli undici di mister Ferullo e a festeggiare la permanenza in Eccellenza al fischio finale.

L’Agropoli otterrà la salvezza in caso di vittoria nei tempi regolamentari o di pareggio al termine dei tempi supplementari, grazie al miglior posizionamento in classifica ottenuto durante la stagione regolare.