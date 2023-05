Verso le elezioni amministrative: confronto pubblico ad Atena Lucana tra i candidati sindaco

Ieri sera si è svolto ad Atena Lucana un confronto pubblico tra i due candidati sindaco in vista delle elezioni amministrative. Questo incontro è stato fortemente voluto da quattro imprenditori locali, i quali hanno chiesto ai candidati di confrontarsi su tematiche legate all’economia e alle imprese del territorio.

I quattro imprenditori che hanno promosso l’iniziativa sono Vincenzo Monzillo, Ciro Manzolillo, Pierpaolo Cimino e Giovanni Cancro. La loro richiesta è stata accolta positivamente da entrambi i candidati, i quali hanno visto l’importanza di confrontarsi su questi argomenti di rilevanza per la comunità.

Il confronto pubblico

Il confronto pubblico si è tenuto nell’auditorium di Atena Scalo, alla presenza di circa un centinaio di imprenditori del posto. Il dibattito è stato moderato dal giornalista Pasquale Sorrentino e ha avuto una durata di circa due ore.

Durante il dibattito, i candidati si sono confrontati su tematiche di grande importanza per la comunità, tra cui lo sviluppo economico e le opportunità per le imprese locali. Il confronto è stato animato e interessante, con le due parti che hanno avuto modo di esprimere le loro opinioni e proposte.

L’importanza del confronto pubblico

Questo confronto pubblico è stato un’importante occasione per i candidati di esporre le loro idee e proposte su tematiche fondamentali per la comunità di Atena Lucana. L’iniziativa dei quattro imprenditori ha permesso ai cittadini di conoscere meglio i candidati e le loro posizioni su argomenti di rilevanza per il territorio.

Inoltre, questo confronto ha dato la possibilità ai candidati di confrontarsi in modo costruttivo e di cercare di trovare soluzioni comuni per il bene della comunità. In conclusione, un’iniziativa che ha dimostrato l’importanza del confronto pubblico e della partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica della propria città.

Ad Atena Lucana si sfidano il sindaco uscente, Luigi Vertucci, e l’ex primo cittadino Sergio Annunziata.