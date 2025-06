Vallo della Lucania in festa per la Madonna delle Grazie, ecco il programma

La comunità di Vallo della Lucania si prepara ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, in programma per il prossimo 2 luglio, ricorrenza che è molto sentita nella cittadina.

Il programma della festa

Domani, lunedì 23 giugno, è previsto l’inizio della solenne novena di preparazione alla festa.

Nel giorno della vigilia 1° luglio è in programma la celebrazione della S. Messa Messa alle ore 9.30, il Santo Rosario alle ore 18.45, e alle ore 19.30 la Solenne Celebrazione Eucaristica con i Primi Vespri, presieduta da Mons. Giuseppe Puppo, Canonico della Patriarcale Basilica di San Pietro in Vaticano, e animata dal Coro Diocesano, diretto dal M. Maurizio Iacovazzo. Mercoledì 2 luglio, giorno della Solennità di Santa Maria delle Grazie, saranno celebrate quattro S.Messe, alle ore 6.30, 8.00, 9,30 e 11.00. Alle ore 19.30, poi, la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, e animata dal Coro San Pantaleone diretto dalla M. Santina De Vita.

La giornata del 2 luglio sarà allieta dalla musica della banda “Città di Francavilla Fontana”, già dalle ore 8.00; alle ore 21.00 invece ci sarà il concerto del complesso bandistico in Piazza Vittorio Emanuele. Lo spettacolo pirotecnico è a cura della ditta Pirotecnica Albanese di Vallo della Lucania, e le luminarie della ditta Forte Filippo di Massicelle.

Le parole del parroco

“Carissimi, i solenni festeggiamenti giubilari di quest’Anno Santo 2025 dovranno riaffermare l’identità cristiana del nostro popolo, che da secoli ha trovato una sua efficace manifestazione nella devozione alla Madonna della Grazie e a San Pantaleone. – sottolinea il parroco Don Aniello Adinolfi – A Loro guardiamo con fiducia, come le generazioni passate, che hanno sempre sperimentato la loro protezione e il loro soccorso.

“Mentre ci prepariamo a celebrare la festa liturgica della Madonna delle Grazie, nell’attesa della solenne processione del 27 luglio, nella quale la venerata statua della Vergine, come Madre e Regina, sarà preceduta dalle statue del nostro Patrono e dagli altri Santi, ci guidino le parole di Papa Leone XIV, che il giorno della sua elezione, dalla loggia della Basilica Vaticana, ha detto: “Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo e chiediamo questa grazia speciale a Maria, nostra Madre”, ha aggiunto il parroco.