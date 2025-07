Successo per la Silver Whisper ad Agropoli, alla scoperta di luoghi autentici. Di Filippo: “Attracchi fino al 2028”

Il porto di Agropoli ha accolto la Silver Whisper, elegante nave da crociera della compagnia Silversea Cruises, offrendo alla cittadina una straordinaria visibilità nel panorama del turismo internazionale. L’imponente imbarcazione, lunga 186 metri e larga 25 metri, ha trasformato il paesaggio costiero in uno scenario suggestivo, attirando l’attenzione di residenti e turisti.

Silver Whisper è un emblema del turismo di lusso, in grado di offrire un’esperienza esclusiva a bordo. Può ospitare fino a 388 passeggeri, assistiti da 295 membri dell’equipaggio, garantendo un servizio altamente personalizzato. Tutte le sistemazioni sono suite di lusso dotate di maggiordomo privato, in linea con la filosofia della compagnia: offrire “un viaggio rilassante in un’atmosfera familiare, ma ricca di comfort”.

“Una giornata bella ed entusiasmante, una grande soddisfazione. Scegliere Agropoli e il nostro territorio è motivo di orgoglio”, ha dichiarato l’assessore al demanio e al porto Giuseppe Di Filippo, che ha voluto ringraziare “tutta la filiera istituzionale affinché tutto questo potesse diventare realtà”.

Il fascino del borgo antico conquista i crocieristi

I visitatori hanno potuto scoprire alcune delle bellezze storiche del territorio, tra cui il borgo antico, la porta bizantina, il porto e il centro cittadino, ricevendo un’accoglienza calorosa dalla comunità locale. “È una bellissima cittadina, il borgo antico è molto suggestivo, ci sono delle stradine che ti riportano indietro nel tempo”, ha raccontato una turista italiana. “Straordinario pensare che ci siano persone che vivano ancora in questi luoghi così accoglienti”, ha aggiunto, sottolineando “la calorosa ospitalità dei cittadini”.

Attracchi fino al 2028

Agropoli punta sempre più sul futuro crocieristico. Come confermato dall’assessore Di Filippo, “nel mese di agosto ci saranno altri attracchi e a settembre questa stessa imbarcazione ha schedulato già il nostro porto e ha programmato arrivi fino al 2028”. Un segnale importante per l’economia locale e per il posizionamento strategico della città nel turismo crocieristico.

Anche l’international hostess Italy ha espresso soddisfazione per l’esperienza agropolese: “Commenti molto positivi mi sono giunti da tutta la crew e dai turisti. L’idea è quella di far vivere un’esperienza unica e autentica alla scoperta della vera Italia”.