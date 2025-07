Agropoli: nuovo sbarco di crocieristi, arriva la Silver Whisper

Giornata importante per il porto di Agropoli, che forse per la prima volta ha mostrato tutte le sue potenzialità sotto il profilo del trasporto passeggeri. Tutto ciò è stato possibile grazie all’arrivo della Silver Whisper, nave da crociera con a bordo 388 passeggeri, perlopiù statunitensi.

Turisti statunitensi alla scoperta delle bellezze agropolesi

L’arrivo di queste imbarcazioni nel porto di Agropoli non è una novità, ma questa volta i crocieristi hanno avuto l’opportunità di scegliere tra un’ampia varietà di itinerari: accanto ai siti culturali come Paestum e Pompei, erano disponibili anche visite guidate ad Agropoli e un tour in catamarano. Diversi turisti hanno quindi potuto esplorare da vicino il sud della costa salernitana, fare un tuffo nelle acque Bandiera Blu o visitare il borgo antico di Agropoli e il castello, riaperto per l’occasione.

I collegamenti

Una serie di autobus e navette ha accompagnato i visitatori verso le rispettive destinazioni. In concomitanza con l’arrivo in rada della Silver Whisper, ha proseguito le sue corse anche il Metrò del Mare, che questa mattina ha imbarcato diversi passeggeri diretti verso Salerno e la Costiera Amalfitana. Ad osservare da vicino le operazioni di sbarco e imbarco c’erano gli uomini della Guardia Costiera, diretti dal neo-comandante Vincenzo Chetta. Per l’amministrazione comunale, invece, era presente l’assessore al porto e al demanio, Giuseppe Di Filippo.