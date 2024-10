Agropoli, torna la nave da crociera Sea Cloud

Lo storico veliero “Sea Cloud”, una nave da crociera di lusso costruita nel 1931, è tornata a fare tappa ad Agropoli, dopo aver fatto tappa alle isole Eolie. La nave, con una lunghezza di 110 metri e una capacità massima di 64 passeggeri, è in rada nello specchio acqueo antistante il lungomare da questa mattina.

La Sea Cloud ad Agropoli

La “Sea Cloud” è un’esperienza di crociera di alta qualità, caratterizzata da interni eleganti e raffinati che combinano linee pulite e comfort moderni con il calore del tradizionale legno naturale, dell’ottone e del marmo. A bordo della nave ci sono ristoranti di specialità, un teatro, strutture per il fitness e il benessere, offrendo ai passeggeri un’esperienza di relax e divertimento unica.

La Sea Cloud, costruita nei cantieri tedeschi di Kiel per E.F. Hutton e Marjorie Merriweather Post, è un vero pezzo di storia marittima. La sua lunga storia e la sua architettura unica la rendono un’attrazione. In tanti non si sono lasciati sfuggire qualche scatto dalla costa.

La nave rimarrà in rada per un breve periodo prima di riprendere il viaggio. Era già stata ad Agropoli lo scorso giugno.