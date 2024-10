Serre, l’addio all’assessore Antonio Luongo: tra sgomento, dolore e lacrime

Il silenzio è surreale, oggi a Serre, ed è rotto solo dalle lacrime e dai singhiozzi di centinaia e centinaia di persone che hanno conosciuto l’Assessore buono, venuto a mancare a soli 37 anni.Antonio Luongo ha lottato per diversi mesi contro un tumore che lo ha strappato alla vita, ma non all’affetto di Serre, della sua Serre che oggi lo piange.

Il cordoglio del primo cittadino, Opramolla

Bandiere a mezz’asta, negozi e scuole chiuse è il giorno del lutto cittadino.“Non ho la forza di trovare le parole straordinarie che tu, Antonio, amico di sempre, meriteresti. La tua scomparsa mi lascia un vuoto dentro che sento come un abisso. Non doveva andare così, me lo ripeto da ieri, da quando ti ho stretto forte proprio mentre volavi via, avrei voluto trattenerti e non ho potuto farlo, avrei voluto oppormi a questo destino che ci condanna ad un dolore senza fine e ti strappa alla vita troppo, troppo presto, e non ho potuto farlo. Dove la troverò la forza per andare avanti? Vorrei avere il coraggio e la capacità di consolare la tua famiglia, la tua amata Mariagrazia, la piccola Eloise, Ginamartino, Gerardina e Dario, la tua nonna Consolata, ma le lacrime mi inchiodano e mi bloccano” sono solo alcune delle parole commoventi che il sindaco, Antonio Opramolla ha letto alla fine dell’omelia di Don Elia Guercio e Don Martino De Pasquale che hanno ricordato che la vita, per Antonio, era fatta di musica.

Ecco chi era Antonio

Antonio, infatti, era anche un musicista e ad accoglierlo dinanzi al Santuario della Madonna dell’Olivo, in chi sono stati celebrati i funerali, le note che lui tanto amava.“Antonio, quante cose abbiamo condiviso? Portavi avanti il tuo percorso amministrativo, da anni, senza risparmiarti, con la tua bontà, la tua calma e la tua generosità, ma anche con la testardaggine di chi, pur di fare il bene di Serre, arriva fino in fondo ad un’idea fin quando non la vede realizzarsi.Saranno così vuote le strade di Serre, della tua Serre, senza di te.Aiutaci tu, Antonio, a trovare la forza. Addio Assessore buono, amico mio” ha continuato tra le lacrime Opramolla.

Lo sgomento della famiglia

All’uscita dalla chiesa applausi e palloncini bianchi per l’ultimo saluto al giovane uomo. Antonio Luongo aveva amministrato Serre anche con la precedente amministrazione guidata da Franco Mennella ed era, attualmente, l’assessore allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo dell’amministrazione comunale guidata da Opramolla. Lascia la moglie, una bimba di soli due mesi, i genitori, il fratello e un’intera cittadina in lacrime.