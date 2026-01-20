Sapri, Bancomat fuori uso e uffici postali chiusi. Dopo i disagi, il sindaco Gentile scrive all’AGCOM: “Si trovi presto una soluzione”

Bancomat fuori servizio nelle ore pomeridiane e uffici postali aperti solo al mattino. È questa la situazione nella quale si ritrovano i cittadini del Golfo di Policastro ormai da diverso tempo. Una serie di disservizi che arrecano non pochi problemi agli utenti, costretti a recarsi presso gli uffici postali solo nelle ore mattutine e soprattutto a non potere utilizzare i Bancomat dopo la chiusura degli uffici. Una scelta che Poste Italiane ha motivato con ragioni di sicurezza, sulla scorta dell’ultimo episodio che ha visto una banda di ladri assaltare il Bancomat dell’Istituto Unicredit presente a Policastro Bussentino.

Intervenuto il primo cittadino, Antonio Gentile

Una situazione di grave disagio sulla quale, oltre il PSI Coordinamento Golfo di Policastro – Sezione di Sapri, è intervenuto il Sindaco di Sapri Antonio Gentile. Il primo cittadino ha infatti scritto all’AGCOM per solleticare la riapertura dell’ufficio postale di Sapri anche nel pomeriggio, così come accadeva prima dello scoppio della Pandemia. E allo stesso tempo una richiesta da parte di Gentile è stata inviata anche a Poste Italiana affinché si trovi una soluzione per il Bancomat, fuori uso nelle ore pomeridiane.

Una serie di richieste, già effettuate negli anni precedenti dal Sindaco Gentile, che sono state nuovamente indirizzati agli organi competenti per materia e a Poste Italiane S.P.A.