Sanità: Pellegrino: “Nessuna chiusura dell’Hospice di Sant’Arsenio”

“In merito alle voci apparse sui social riguardanti una presunta chiusura dell’Hospice di Sant’Arsenio e dopo le legittime preoccupazioni del Sindaco Donato Pica, di numerosi amministratori e cittadini del Vallo di Diano, ritengo giusto e doveroso chiarire che non ci sarà alcuna interruzione delle attività; anzi, da domani riprenderanno regolarmente i ricoveri. L’Hospice è un punto di riferimento essenziale nel nostro territorio e sarà oggetto di potenziamento, con l’obiettivo di consolidarne la posizione di eccellenza nel panorama sanitario a Sud di Salerno”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Tommaso Pellegrino.

Le rassicurazioni

“Attualmente, stiamo lavorando nel prossimo atto aziendale affinché ci possa essere una riorganizzazione e quindi un potenziamento dell’Hospice di Sant’Arsenio. A tal proposito voglio esprimere un sentito ringraziamento al Direttore Generale, Gennaro Sosto e al Direttore Sanitario Primo Sergianni per essersi immediatamente attivati e per il prezioso e competente lavoro che stanno mettendo in campo nella nostra Provincia per migliorare e potenziare determinati servizi sanitari, ancor più quelli riguardanti l’assistenza oncologica”. Ha precisato Pellegrino.

“Il funzionamento della rete oncologica -ha proseguito il Consigliere Pellegrino – è una priorità del Presidente De Luca e del Consiglio Regionale della Campania. Con l’attivazione della chemioterapia a Polla e con il significativo impegno per migliorare e potenziare l’assistenza domiciliare oncologica, l’Hospice riveste un ruolo particolarmente importante nell’assistenza ai pazienti oncologici in fase molto avanzata. Lavoreremo con determinazione affinché questo importante e delicato presidio sanitario possa soddisfare sempre di più le esigenze delle nostre Comunità”. Ha concluso il capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale, Tommaso Pellegrino.