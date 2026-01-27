San Mauro Cilento, bare dismesse abbandonate lungo una strada comunale: intervengono i Carabinieri Forestali

Un episodio anomalo è finito all’attenzione delle autorità a San Mauro Cilento, dove questa mattina sono state individuate alcune bare dismesse in legno e zinco ai margini di una strada comunale.

Il ritrovamento

Il rinvenimento è avvenuto durante attività ordinarie di controllo e manutenzione ambientale. Un addetto della Comunità Montana Alento Monte Stella, ha notato la presenza di alcuni contenitori collocati in maniera irregolare ai bordi della carreggiata. Dopo un primo sopralluogo è emerso che all’interno vi erano bare dismesse, realizzate in legno e zinco, non più utilizzabili. La situazione è stata immediatamente portata all’attenzione dell’Amministrazione comunale. Il Sindaco di San Mauro Cilento, Carlo Pisacane, ha attivato le procedure previste per casi di abbandono di rifiuti speciali, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine competenti sul caso.

L’intervento dei Carabinieri Forestali

Sul posto sono giunti i Carabinieri Forestali della stazione di Sessa Cilento, che hanno avviato le verifiche per accertare le modalità dell’abbandono e risalire alla provenienza del materiale. Le operazioni proseguiranno con il recupero e il corretto smaltimento delle bare secondo le disposizioni di legge. Sono attualmente in corso approfondimenti per individuare eventuali responsabilità e chiarire se il deposito illecito sia riconducibile a soggetti privati o ad attività legate a servizi cimiteriali.