San Giovanni a Piro: presentata la XX edizione di “Equinozio d’Autunno”

Sarà la data del 19 Luglio 2025 a dare il via alla XX edizione di “Equinozio d’Autunno“, la kermesse culturale e canora, organizzata dal Comune di San Giovanni a Piro, diventata punto di riferimento dell’Estate Cilentana e non solo.

Gli ospiti

The original blues Brothers band, La Rappresentante di Lista, i Coma Cose, Tullio De Piscopo Enrico Ruggeri, passando per il Premio Ortega e Giancane live: sono questi gli artisti che a partire dal prossimo luglio e per un intera settimana nel mese di Settembre, calcheranno il palco di “Equinozio d’Aurunno” che ha come filo conduttore “la cura”.

Soddisfazione da parte del sindaco, Ferdinando Palazzo

“Abbiamo voluto creare questo viaggio nella musica al quale lavoriamo da tanto tempo – ha detto il Sindaco del comune di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo – Noi speriamo sempre di dare un’offerta musicale di qualità e di valore, che va al di là delle presenze massicce. Per cui quando ci hanno proposto i Blues Brothers noi abbiamo ritenuto che fossero dei pionieri della musica da inserire assolutamente nel nostro calendario, nella nostra Anteprima di Equinozio, per poi proseguire con un’intera settimana a Settembre con un’offerta culturale e musicale di qualità”.

L’edizione 2025

Una ventesima edizione che avrà come filo conduttore “la cura”. ” Venti anni di festival sono evidentemente il racconto e la testimonianza di una grande cura per un territorio, per le popolazioni che lo abitano e per le popolazioni che lo vengono a visitare per ragioni tutistiche – ha poi affermato il direttore artistico del Festival Don Gianni Citro – Tutto questo è raccontare la cura e l’amore degli amministratori per questo territorio, attraverso delle iniziative d’arte e di cultura. E ogni concerto è un modo per prendersi cura, attraverso manifestazioni di sensibilità, di persone che spesso attraversano anche momenti di sconforto e di solitudine”.