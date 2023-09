Salernitana Women: il Matera passa al “Volpe” di misura

Primo passo falso stagionale per la Salernitana Women di coach De Risi: al “Volpe” nel match valevole per il terzo turno del girone C di Serie C, è il Matera ad imporsi di misura per 0-1.

Nulla da fare per l’undici capitanato da Serena Sabatino, orfano ancora del bomber Giulia Olivieri impegnato in Sardegna con la Nazionale Femminile di Beach Soccer.

Padroni di casa che partono bene rendendosi pericolose in un paio di circostanze con Cuomo, da calcio piazzato, e Calvanese, che da buona posizione spedisce alto. Poco dopo la mezzora il Matera mette in discesa il match: da un contropiede da destra viene pescata in area Robbins che di testa sigla il vantaggio lucano.

Nella seconda frazione non producono il risultato sperato gli affondi delle varie Falivene, Donnarumma e Cuomo con Colonnese in rete ma fermata per offside. Nelle battute conclusive granatine in 10 per il doppio giallo inflitto ad Apicella finisce cosi 0-1 con le padroni di casa che restano a 4 punti mentre domenica prossima saranno di scena in trasferta con il Trastevere.

Il tabellino Salernitana Women -Matera W. 0– 1

Reti: 32’ pt Robbins

Salernitana: Pascale, Calvanese (30’ st Mercede), Longo, Sorrentino (1’ st Tulimieri- 18’ st Donnarumma), Apicella, Cozzolino, Sabatino, Falivene, Cuomo, Colonnese, Piccolo (25’ st Ferrentino) All. Valentina De Risi

A disposizione: Fusco, Abate, Marino, D’Orso, Genovese.

Matera W.: Kritikou, Bonasia, Trotta, Vlassopoulou, Fiore, Johansenn, Strubelova (9’ st Slattoy), Barrile, Robbins, Lospalluto, Sesto (18’ st Ferrarello) All. Giuseppe Lanzolla.

A disposizione: Posilipo,, Franchetto,

Arbitro: Marco Burattini (sez. Roma 1)

Assistenti: Mario Scala (sez. Castellamare di Stabia) -Pier Federico Poto (sez. Battipaglia)

Ammoniti: Apicella, Slattoy

Espulsa: Apicella 36’ st

Angoli: 2-1

Recupero: 2‘ pt – 5‘ st

Le parole di coach De Risi

“Il calcio è questo, fa male perché penso sia una sconfitta assolutamente immeritata. Quando però non si riesce a fare gol gli altri posso portare a casa i tre punti. Lo spunto per la rete è mancato ma alle ragazze ho detto di farsi un applauso. Siamo diventate squadra rispetto alle prime due partite, si è vista un’anima, una squadra compatta, determinata, aggressiva. Sono soddisfatta della prestazione, il risultato lascia l’amaro in bocca. Non ci arrenderemo mai, questo posso assicurare, anche se il campo, non sempre ci darà ragione. Nella prossima sfida ci aspetta una partita abbastanza proibitiva, ma noi non ci poniamo nessun limite. Sappiamo che c’è tanto da lavorare, lo ripetiamo ogni domenica, e cercheremo di dare il massimo su ogni campo”.