Sacco: riaperta la cappella di San Vito

Palloncini bianchi all’ingresso e una folla di fedeli in processione per raggiungerla, è stata festeggiata in questo modo la riapertura della Cappella costruita in onore di San Vito Martire sita nel comune di Sacco. La cerimonia è stata organizzata in seguito alla conclusione dei lavori di ristrutturazione a cui la cappella è stata sottoposta nei mesi scorsi.

Vito Monaco: un cittadino dona lustro alla cappella

Gli interventi di ristrutturazione sono stati voluti e donati dal cittadino Vito Monaco, un gesto tanto apprezzato non solo dai devoti, ma da tutta la comunità sacchese. erano lavori attesi dall’intera comunità dei sacchesi a cui viene restituita una cappella rimessa a nuovo, un simbolo per il paese.

Emozione per il risultato raggiunto

“La cerimonia per il termine dei lavori presso la Cappella di San Vito è stata davvero molto emozionante e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini sacchesi. Un ringraziamento doveroso va, innanzitutto, al nostro concittadino Vito Monaco che ha fatto dono della ristrutturazione, al parroco don Ernesto Nunziata, alle autorità civili e militari e a tutta l’amministrazione per l’impegno profuso” hanno fatto sapere dalla casa comunale.

Entusiasmo ed emozione anche da parte del primo cittadino di Sacco, Franco Latempa che ha seguito l’intera cerimonia indossando la fascia tricolore.

La cappella di San Vito è da sempre un luogo di preghiera e di raccoglimento. Al suo interno vi è un piccolo altare su cui fa bella mostra di sé una raffigurazione pittorica del Santo.