Preview Serie D: la Gelbison chiamata alla reazione contro Manfredonia

La Gelbison di mister Erra ha subito una brutta frenata a Gallipoli, dopo tante buone prestazioni, che avevano fatto ben sperare i tifosi. La vittoria, che non arriva dalla gara contro la Polisportiva Santa Maria, ha eroso i punto “cuscinetto” sulla zona playout: ora solo 4. Alle ore 14.30 di domenica allo stadio “Vaudano” sbarca il Manfredonia. I rossoblù per restare a galla non potranno commettere passi falsi.

Tutti convocati o quasi

Buone notizie sul fronte infermeria, a parte Lollo, dei potenziali titolari non mancherà nessuno nella lista dei convocati.

Erra può sorridere soprattutto per il rientro di capitan Croce, da capire ovviamente quanti minuti avrà nelle gambe il bomber ex Altamura. Scelte definite per tre reparti su quatto: davanti a Milan agiranno Muratori, Fontana e De Pace; come quinti Casiello e Ferrante, mediana sempre appannaggio di Manzo, De Pasquale e Sicurella. In avanti, invece, è rebus, probabile che Erra ritorni alla sicurezza del duo Kossovan-Bubas con gli altri pronti a subentrare in caso di necessità.

Qui Manfredonia

Il Manfredonia è una squadra in grande salute, sono ben sei i risultati utili inanellati, prima del brusco stop di domenica scorsa contro Matera. Mister Cinque è riuscito, nonostante alcuni momenti altalenanti, a non perdere mai il polso della situazione.

I Sipontini adesso si trovano a 34 punti, uno in più della Gelbison: chi si aggiudica la contesa del “Vaudano” si porta a casa tre punti d'oro, che possono già dire tanto in chiave salvezza, visto che il Gallipoli sarà di scena sul difficile campo della Fidelis Andria.