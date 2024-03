Continua la “maledizione pugliese” per la Gelbison: arriva il KO anche a Gallipoli

Ancora una trasferta amara per la Gelbison in Puglia, questa volta contro un'avversaria diretta per la lotta salvezza come il Gallipoli. Ai padroni di casa basta la rete di Munoz per imporsi di misura e rilanciarsi in chiave salvezza. Adesso gli uomini di Erra avranno pochi bonus da giocarsi per evitare di sprofondare verso le sabbie mobili della zona playout, che dista solo quattro punti.

Il primo tempo

E' un inizio da botta e risposta. Prima ci prova la Gelbison con Kossovan, ma la sfera si spegne di poco alta, sul fronte opposto in zucca Kapnidis, però anche in questa circostanza la mira è imprecisa. Al 25' la Gelbison regala un'occasione agli avversari, Munoz salta anche Milan, ma l'estremo difensore è reattivo a rinvenire e salvare in corner. Al minuto 31' i padroni di casa reclamano per un calcio di rigore, non ravvisato dal direttore di gara. Nel complesso la prima frazione viene giocata su ritmi bassi e le occasioni scaturiscono o da errori individuali o da iniziative dei singoli.

La ripresa

La seconda frazione mantine all'incirca lo stesso canovaccio della prima. Il primo tiro nello specchio della Gelbison è di Manzo, però la conclusione del regista rossoblù è troppo centrale. Al minuto 70' stappa il match Dani Munoz, probabilmente il più intraprendente degli uomini sul rettangolo di gioco: il mancino incrociato del centravanti argentino non lascia scampo a Milan.

Al 33' il portiere della Gelbison si supera su Pissas, evitando il raddoppio. Nel finale la Gelbison prova il forcing in cerca del pareggio, ma senza i risultati sperati: il Gallipoli si aggiudica la contesa con il risultato di 1 a 0.

Risultati

Serie D Girone H:

Barletta – Rotonda 1-1

Bitonto – Nardó 0-1

Matera – Manfredonia 4-0

Paganese – Palmese 3-0

Santa Maria – Fidelis Andria 0-3

Fasano – Gravina 1-0

Gallipoli – Gelbison 1-0

Martina – Altamura 2-0

Angri – Casarano 1-0

Classifica

Altamura 56

Martina 49

Fidelis Andria 48

Nardó 47

Matera 45

Casarano 44

Paganese 42

Fasano 35

Palmese 34

Manfredonia 34

Gelbison 33

Rotonda 32

Gallipoli 29

Barletta 28

Angri 28

Gravina 26

Bitonto 24

Santa Maria 21