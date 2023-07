Presidio medico di primo soccorso e ambulanza a disposizione dei cittadini e turisti nel cuore di San Marco

Anche quest’anno, il plesso scolastico di San Marco al Corso Umberto I aprie le porte a un presidio medico di primo soccorso, fornito di un’ambulanza di tipo B, il quale rimarrà operativo fino al 3 settembre. Questa iniziativa è stata fortemente sostenuta dall’amministrazione guidata dal Sindaco Marco Rizzo, che ha riconosciuto l’importanza di assicurare un’assistenza medica di primo soccorso a cittadini e turisti, garantendo un servizio fondamentale per l’intero territorio comunale durante la stagione estiva.

Un servizio essenziale per la vocazione turistica di San Marco

Il Sindaco Marco Rizzo ha enfatizzato l’importanza di offrire un presidio medico di primo soccorso, in particolare durante i mesi di maggior afflusso turistico. La città, infatti, grazie alla sua vocazione turistica, accoglie numerosi visitatori durante l’estate, ed è quindi fondamentale disporre di una struttura medica ben attrezzata e pronta a intervenire in caso di emergenze. La presenza dell’ambulanza nelle immediate vicinanze assicurerà un tempestivo e adeguato supporto medico in situazioni critiche.

La tutela del diritto alla salute

Il Sindaco Marco Rizzo ha sottolineato come la salute sia un diritto inalienabile di ogni individuo e ha ritenuto imprescindibile garantire servizi di questo tipo per tutelarla e salvaguardarla. La disponibilità di un presidio medico di primo soccorso rappresenta un’importante misura per garantire la sicurezza e il benessere di cittadini e visitatori, dimostrando l’attenzione e l’impegno dell’amministrazione comunale verso le esigenze della comunità.

“Un paese a siffatta vocazione turistica necessita di un presidio medico di primo soccorso con ambulanza, soprattutto in questi mesi di maggiore affluenza. Per questo con determinazione ci siamo impegnati affinché questo servizio venisse reso e garantito anche quest’anno. In caso di emergenza potremo contare su un presidio medico di primo soccorso dotato di ambulanza nelle immediate vicinanze. La salute è diritto irrinunciabile di tutti per questo è necessario garantire dei servizi di questo tipo per tutelarla e salvaguardarla”. Così il primo cittadino.