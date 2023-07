Palinuro, lavori sulla SR562: code, disagi e proteste

Giornata di disagi per residenti e vacanzieri a Palinuro. Già da ieri, infatti, lunghe code si sono segnalate sulla SR562. La Provincia, infatti, ha avviato dei lavori di manutenzione che hanno provocato non pochi problemi.

Rabbia di quanti si sono trovati in zona, costretti a restare per alcuni minuti fermi sotto il sole a causa del senso unico alternato.

La rabbia dei residenti e vacanzieri

“È assurdo fare questi lavori in piena stagione estiva. Siamo stati bloccati prima all’ingresso e poi in uscita”, spiega un turista.

Ma sono diverse le lamentele.

L’intervento di Carmelo Stanziola

Sul caso è intervenuto Carmelo Stanziola, consigliere provinciale: “ho innanzitutto il dovere di chiedere scusa a quanti stamattina si sono ritrovati a vivere un momento di disagio – ha detto – Nel contempo, magari con il dispiacere di qualcuno, ci tenevamo a completare la bitumazione mancante nel tratto intermedio, a ripristinare le betonelle e a sostituire le ringhiere ammalorate su entrambi i lati che a giorni la ditta provvederà a pitturare”.

Poi precisa: “questo intervento rappresenta l’ingresso della rinomata Palinuro e quindi necessitava di tale operazione per una questione sia di sicurezza che di decoro. Fino a quando ricoprirò ruoli istituzionali restituirò il mio contributo con impegno, responsabilità, rispetto, passione e determinazione”.