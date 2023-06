Campionato Italiano di beach volley: un successo la tappa di Palinuro

Si è conclusa oggi, domenica 25 giugno, a Palinuro la prima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2023 di beach volley. La manifestazione ha offerto tre giorni di grande spettacolo nel suggestivo scenario del Parco Nazionale del Cilento. I migliori interpreti nazionali del beach volley hanno regalato emozionanti match a tutti i presenti e a coloro che hanno seguito l’evento.

Il programma

Venerdì 23 ha preso il via il turno delle qualifiche, seguito dal main draw il giorno successivo. Oggi, invece, la giornata è iniziata con il quarto turno perdenti, che ha determinato la griglia delle semifinali. Nel pomeriggio si sono disputate le finali per il 3º/4º posto e per il 1º/2º posto.

Tappa femminile: Scampoli/Bianchin vincono la finale

Nel tabellone femminile, le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin si sono aggiudicate la prima tappa Gold. Nella finale, la coppia federale ha sconfitto per 2-0 (21-6, 24-22) l’ottimo team formato da Arianna Barboni ed Eleonora Annibalini. Nonostante un’interruzione a causa di un forte nubifragio, Scampoli/Bianchin hanno dominato il primo set, vincendo nettamente per 21-6. La seconda frazione di gioco è stata più equilibrata, ma alla fine è stata la coppia vincitrice a chiudere il match con un punteggio di 24-22. Un inizio di stagione importante per le azzurre, che hanno conquistato la loro prima tappa Gold dopo la vittoria nel Future di Lecce e il quinto posto nel Challenge di Jurmala, in Lettonia.

Il terzo gradino del podio è stato occupato da Rachele Mancinelli e Giada Bianchi, che hanno sconfitto Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli per 2-0 (21-19, 21-19) nella finale per il 3º/4º posto.

Tappa maschile: Lupo/Rossi trionfano in finale

Nel tabellone maschile, Daniele Lupo ed Enrico Rossi, atleti dell’Aeronautica Militare, hanno conquistato la vittoria nella prima tappa Gold. Come testa di serie numero uno del torneo, hanno dominato con tre vittorie nel main draw, qualificandosi direttamente per le semifinali. Nella gara che garantiva l’accesso alla finale, la coppia azzurra ha sconfitto Giacomo Spadoni e Michele Luisetto per 2-0 (21-16, 21-19). In finale, Lupo/Rossi hanno affrontato nuovamente la coppia federale Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich. Dopo aver vinto il primo set per 21-15, gli atleti dell’Aeronautica Militare hanno fatto una grande rimonta nel secondo set, raggiungendo il pareggio sul 15-15 e chiudendo il match sul 21-19, conquistando così la vittoria della tappa.

Il terzo posto nel tabellone maschile è stato ottenuto da Giacomo Spadoni e Michele Luisetto, che hanno sconfitto Jakob Windisch e Tobia Marchetto per 2-1 (21-17, 18-21, 15-11) nella finale per il 3º/4º posto.

Premiazione e autorità presenti

Alla cerimonia di premiazione erano presenti numerose autorità, tra cui Felice Vecchione, consigliere federale; Fabio Galli, coordinatore dell’attività territoriale FIPAV beach volley; l’Avv. Rosario Pirrone, Sindaco di Centola-Palinuro; Pasquale Troia, promotore dell’evento; e Angelo Esposito, delegato allo sport del Comune di Centola-Palinuro.