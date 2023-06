Palinuro, la prima tappa Gold del Campionato Italiano di Beach Volley: un trionfo per il turismo cilentano

Prenderà il via oggi a Palinuro la prima tappa Gold del Campionato Italiano di Beach Volley, una vetrina importante per la nota località turistica del Cilento che per l’occasione ospiterà numerosi atleti provenienti da tutta Italia. Una promozione del territorio in perfetta linea con quanto intrapreso dall’amministrazione comunale che si è dedicata con notevole impegno alla realizzazione dell’evento.

I campionati più importanti per la Regione

Si tratta di uno dei campionati più importanti per la Regione Campania e dunque per Palinuro come sottolineato dal promoter Pasquale Troia. Motivo di grande orgoglio dunque per il comune di Centola che grazie allo splendido scenario naturale che la frazione costiera di Palinuro offre è stato scelto per questa fondamentale tappa gold che permetterà a Palinuro di essere apprezzata e riconosciuta in tutta Italia.

Programma

VENERDÌ 23 GIUGNO

• Ore 14:00 alza bandiera con Inno Nazionale a cura della some music records;

• il consigliere comunale con delega allo sport aprirà il campionato;

• Animazione e musica a cura di dj Alex Di Siervo;

SABATO 24 GIUGNO

• Dalle ore 8:30 alle ore 19:30 torneo del tabellone principale;

• Sui campi secondari musica ed animazione a cura di di Alex Di Siervo;

DOMENICA 25 GIUGNO

Ore 8:30 alza bandiera a cura della Guardia Costiera, con Inno Nazionale a cura della Some music records;

Animazione e diretta radiofonica Radio Kiss Kiss;

« Spettacolo di ballo a cura Lino Miraldi, Alex el Chico e le sue 5 Miss;

• ore 11:00 sfida tra squadre;

ore 14:00 finale terzo e quarto posto femminile:

• Ore 15:00 Finale terzo e quarto posto maschili;

Ore 16:00 finale primo e secondo posto femminile;

• Ore 17:00 finale primo e secondo posto maschile;

• Ore 17:30 premiazione;

• Ore 17:50 Spettacolo karate asd Karate Centola;

• Ore 18:00 Spettacolo a cura di Some Music Records sede Trinity College of London.

• Consegna attestati di partecipazione da parte dell’amministrazione comunale

Spiaggia delle Saline- Palinuro