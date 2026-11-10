Palazzo di città: focus sull’Agropoli Cilento Servizi

Sesto appuntamento della nuova stagione di “Palazzo di città”, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco in onda ogni martedì alle ore 21:30 sul canale 79 del DTT e in streaming su infocilento.it.
Ospite della puntata: Giuseppe Capozzolo, direttore Agropoli Cilento Servizi.
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