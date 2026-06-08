Oroscopo Paolo Fox 9 giugno: Luna favorevole in amore per gli amici dello Scorpione. Vergine, le stelle favoriscono questioni pratiche

La giornata di martedì 9 giugno si apre sotto il segno del cambiamento e della ricerca di nuovi equilibri. Le stelle invitano molti segni a fare chiarezza nei sentimenti e a cogliere le opportunità che si presenteranno sul lavoro. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete

Energia e determinazione non vi mancheranno. Sul lavoro potreste ottenere una conferma importante, mentre in amore è il momento di lasciare da parte l’impulsività e ascoltare di più chi vi sta accanto.

Toro

Giornata positiva per chi sta portando avanti un progetto da tempo. Le soddisfazioni non mancheranno, ma sarà importante dosare le energie. In amore torna il desiderio di stabilità.

Gemelli

Le relazioni saranno al centro dell’attenzione. Nuovi incontri favoriti per i single, mentre le coppie potranno chiarire alcune incomprensioni. Buone intuizioni in ambito professionale.

Cancro

Le emozioni saranno particolarmente intense. Cercate di non lasciarvi condizionare dai pensieri del passato. Sul lavoro servono pazienza e concentrazione per evitare distrazioni.

Leone

Il cielo vi regala carisma e voglia di emergere. È una giornata favorevole per avanzare richieste o proporre nuove idee. In amore torna la passione.

Vergine

Avrete bisogno di mettere ordine nelle questioni rimaste in sospeso. Le stelle favoriscono le decisioni pratiche e le scelte importanti. In campo sentimentale meglio evitare critiche eccessive.

Bilancia

Si prospetta una giornata equilibrata e costruttiva. I rapporti con colleghi e collaboratori saranno più sereni. In amore è il momento giusto per parlare con sincerità.

Scorpione

Determinazione e intuito vi aiuteranno a superare piccoli ostacoli. Attenzione però a non essere troppo rigidi nelle relazioni personali. Possibili novità sul fronte lavorativo.

Sagittario

La voglia di cambiamento si fa sentire. Chi sta pensando a un nuovo progetto potrebbe ricevere una proposta interessante. In amore torna il desiderio di avventura.

Capricorno

Giornata favorevole per organizzare il futuro e definire obiettivi concreti. Le questioni economiche richiedono prudenza. In campo affettivo servono maggiore disponibilità e dialogo.

Acquario

Creatività e originalità saranno i vostri punti di forza. Nuove idee potrebbero trovare terreno fertile sul lavoro. In amore lasciatevi guidare dalle emozioni senza troppi calcoli.

Pesci

L’intuito sarà particolarmente sviluppato e vi aiuterà a fare le scelte giuste. Le stelle favoriscono i rapporti affettivi e le riconciliazioni. Buone prospettive anche per chi cerca nuove opportunità professionali.