Oroscopo Paolo Fox 28 giugno: Ariete, giornata vivace e ideale per stare in compagnia. Acquario, ottimo momento per coltivare passioni

La domenica invita a rallentare i ritmi e a dedicare più spazio agli affetti, al relax e ai piccoli piaceri quotidiani. Le stelle favoriscono il dialogo e la riflessione, regalando occasioni interessanti per chiarire situazioni rimaste in sospeso.

Ariete

Giornata vivace, ideale per stare in compagnia e recuperare energia. In amore torna il desiderio di complicità, mentre una buona notizia potrebbe migliorare l’umore.

Toro

La serenità sarà il vostro punto di forza. Dedicate tempo alla famiglia e alle persone care. Evitate discussioni inutili e godetevi i momenti di tranquillità.

Gemelli

La comunicazione è favorita e vi permette di risolvere piccoli malintesi. Una proposta inattesa potrebbe rendere la giornata più interessante del previsto.

Cancro

Le emozioni saranno protagoniste. È il momento giusto per ascoltare il cuore e concedersi qualche ora di relax. Bene anche i rapporti con gli amici.

Leone

Avete voglia di mettervi in gioco e di vivere esperienze nuove. L’entusiasmo contagia chi vi circonda, ma cercate di non essere troppo impulsivi.

Vergine

Una domenica all’insegna dell’equilibrio. Organizzare la settimana con calma vi aiuterà a sentirvi più sereni. In amore servono maggiore spontaneità e ascolto.

Bilancia

Le relazioni occupano il primo posto. Un incontro o una conversazione importante potrebbe riportare il sorriso. Favoriti gli spostamenti e le attività all’aria aperta.

Scorpione

Qualche tensione accumulata nei giorni scorsi lascia finalmente spazio a una maggiore serenità. Seguite l’istinto, soprattutto nelle questioni sentimentali.

Sagittario

La voglia di libertà si fa sentire. Una gita o un momento di svago sarà il modo migliore per ricaricare le batterie. Attenzione solo alle spese impulsive.

Capricorno

Il bisogno di riposo prevale sugli impegni. Concedetevi una pausa senza sensi di colpa. Un confronto sincero rafforza un rapporto importante.

Acquario

Creatività e fantasia vi accompagnano per tutta la giornata. Ottimo momento per coltivare passioni e condividere idee con chi vi è vicino.

Pesci

La sensibilità vi permette di cogliere sfumature che altri non vedono. In amore cresce la complicità, mentre una scelta rimandata trova finalmente una soluzione.