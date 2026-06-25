Oroscopo Paolo Fox 26 giugno: Cancro, periodo favorevole per i sentimenti. Leone, energia in crescita e desiderio di protagonismo

La giornata di venerdì 26 giugno si apre con un cielo che invita alla riflessione ma anche all’azione. Per molti segni sarà il momento di fare chiarezza nei rapporti personali e professionali, mentre altri potranno contare su energie favorevoli per avviare nuovi progetti o consolidare situazioni già avviate.

Ariete

Giornata dinamica e ricca di stimoli. Sul lavoro arrivano conferme attese da tempo, mentre in amore sarà importante evitare reazioni impulsive. Favoriti gli incontri.

Toro

Le stelle invitano alla prudenza nelle questioni economiche. In ambito sentimentale cresce il desiderio di stabilità e di confronto sincero con il partner.

Gemelli

Creatività e voglia di fare non mancano. Buone opportunità per chi sta cercando nuovi sbocchi professionali. In amore serve maggiore chiarezza.

Cancro

Periodo favorevole per i sentimenti. Chi ha vissuto tensioni recenti può ritrovare serenità. Sul lavoro arrivano intuizioni interessanti da sviluppare.

Leone

Energia in crescita e desiderio di protagonismo. Le stelle premiano chi ha il coraggio di esporsi. In amore attenzione a qualche piccolo malinteso.

Vergine

Giornata utile per mettere ordine nei progetti e nelle idee. Possibili soddisfazioni professionali. In campo affettivo è il momento di lasciarsi andare di più.

Bilancia

Serve equilibrio tra doveri e desideri personali. Una questione lavorativa richiede pazienza. In amore torna la voglia di costruire qualcosa di importante.

Scorpione

Le intuizioni saranno particolarmente efficaci. Buone notizie sul fronte professionale. In amore cresce la passione, ma attenzione alla gelosia.

Sagittario

La voglia di cambiamento è forte. Nuove occasioni possono arrivare da contatti e conoscenze recenti. Favoriti gli spostamenti e i viaggi.

Capricorno

Giornata positiva per affrontare questioni pratiche e burocratiche. In amore è necessario ascoltare maggiormente le esigenze della persona amata.

Acquario

Cielo interessante per chi desidera rinnovare la propria vita professionale. Le relazioni beneficiano di una maggiore apertura al dialogo.

Pesci

Sensibilità e intuizione saranno preziose alleate. In amore si respira un clima più sereno, mentre sul lavoro arrivano occasioni da valutare con attenzione.