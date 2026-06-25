Oroscopo Paolo Fox 26 giugno: Cancro, periodo favorevole per i sentimenti. Leone, energia in crescita e desiderio di protagonismo

La giornata di venerdì 26 giugno si apre con un cielo che invita alla riflessione ma anche all’azione. Per molti segni sarà il momento di fare chiarezza nei rapporti personali e professionali, mentre altri potranno contare su energie favorevoli per avviare nuovi progetti o consolidare situazioni già avviate.
Ariete
Giornata dinamica e ricca di stimoli. Sul lavoro arrivano conferme attese da tempo, mentre in amore sarà importante evitare reazioni impulsive. Favoriti gli incontri.
Toro
Le stelle invitano alla prudenza nelle questioni economiche. In ambito sentimentale cresce il desiderio di stabilità e di confronto sincero con il partner.
Gemelli
Creatività e voglia di fare non mancano. Buone opportunità per chi sta cercando nuovi sbocchi professionali. In amore serve maggiore chiarezza.
Cancro
Periodo favorevole per i sentimenti. Chi ha vissuto tensioni recenti può ritrovare serenità. Sul lavoro arrivano intuizioni interessanti da sviluppare.
Leone
Energia in crescita e desiderio di protagonismo. Le stelle premiano chi ha il coraggio di esporsi. In amore attenzione a qualche piccolo malinteso.
Vergine
Giornata utile per mettere ordine nei progetti e nelle idee. Possibili soddisfazioni professionali. In campo affettivo è il momento di lasciarsi andare di più.
Bilancia
Serve equilibrio tra doveri e desideri personali. Una questione lavorativa richiede pazienza. In amore torna la voglia di costruire qualcosa di importante.
Scorpione
Le intuizioni saranno particolarmente efficaci. Buone notizie sul fronte professionale. In amore cresce la passione, ma attenzione alla gelosia.
Sagittario
La voglia di cambiamento è forte. Nuove occasioni possono arrivare da contatti e conoscenze recenti. Favoriti gli spostamenti e i viaggi.
Capricorno
Giornata positiva per affrontare questioni pratiche e burocratiche. In amore è necessario ascoltare maggiormente le esigenze della persona amata.
Acquario
Cielo interessante per chi desidera rinnovare la propria vita professionale. Le relazioni beneficiano di una maggiore apertura al dialogo.
Pesci
Sensibilità e intuizione saranno preziose alleate. In amore si respira un clima più sereno, mentre sul lavoro arrivano occasioni da valutare con attenzione.