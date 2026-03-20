Oroscopo Paolo Fox 21 marzo: si aprono le porte alla primavera con nuove energie e qualche sfida da affrontare. Gemelle, le stelle sorridono, è tempo di agire

L’oroscopo di domani, sabato 21 marzo, firmato da Paolo Fox, apre le porte alla primavera con nuove energie e qualche sfida da affrontare. Le stelle invitano alla riflessione ma anche all’azione, tra emozioni in crescita e decisioni importanti da prendere.
Ariete
Giornata vivace, con la Luna favorevole che spinge all’azione. In amore c’è voglia di chiarezza, mentre sul lavoro si aprono spiragli interessanti.
Toro
Serve prudenza nelle relazioni: qualche tensione potrebbe emergere. Meglio non forzare le situazioni e rimandare decisioni importanti.
Gemelli
Le stelle sorridono ai sentimenti: incontri favoriti e dialoghi costruttivi. Buone notizie anche sul fronte lavorativo.
Cancro
Un po’ di stanchezza si fa sentire. È il momento di rallentare e dedicarsi al benessere personale, evitando discussioni inutili.
Leone
Grande energia e voglia di protagonismo. In amore si recupera terreno, mentre sul lavoro arrivano conferme.
Vergine
Giornata di riflessione: non tutto va come previsto, ma con pazienza si possono superare piccoli ostacoli.
Bilancia
Le relazioni tornano al centro: è il momento di chiarire e rafforzare i legami. Bene anche la creatività.
Scorpione
Qualche tensione da gestire, soprattutto in ambito lavorativo. In amore meglio evitare polemiche.
Sagittario
Ottima giornata per i sentimenti: entusiasmo e passione in primo piano. Occasioni interessanti anche per nuovi progetti.
Capricorno
Serve concentrazione: alcune questioni pratiche richiedono attenzione. In amore c’è bisogno di maggiore disponibilità.
Acquario
Le idee non mancano: giornata produttiva e stimolante. Favoriti i contatti e le nuove collaborazioni.
Pesci
Sensibilità alle stelle: emozioni intense e possibilità di incontri speciali. Bene anche l’intuizione sul lavoro.