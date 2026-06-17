Oroscopo Paolo Fox 18 giugno: Gemelli, le occasioni non mancano, soprattutto nel lavoro. Capricorno, le responsabilità aumentano

Le stelle di giovedì 18 giugno invitano a trovare il giusto equilibrio tra emozioni e razionalità. Per molti segni si prospetta una giornata favorevole per chiarire situazioni rimaste in sospeso, mentre altri dovranno affrontare piccoli ostacoli con pazienza e determinazione.

Ariete

Giornata dinamica, ideale per portare avanti nuovi progetti. In amore è il momento di parlare con sincerità, mentre sul lavoro una buona intuizione potrebbe fare la differenza.

Toro

Serve prudenza nelle decisioni economiche. In campo sentimentale torna la serenità, ma è importante evitare inutili polemiche con il partner.

Gemelli

Le occasioni non mancano, soprattutto nel lavoro. La comunicazione sarà il vostro punto di forza, mentre in amore è favorito chi desidera fare un passo avanti.

Cancro

Le emozioni saranno protagoniste della giornata. Cercate di non lasciarvi sopraffare dall’ansia e dedicate più tempo alle persone che amate.

Leone

Energia in crescita e voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro arrivano conferme interessanti, mentre in amore è consigliabile lasciarsi alle spalle i malintesi.

Vergine

Qualche rallentamento potrebbe creare nervosismo, ma con organizzazione riuscirete a recuperare terreno. Bene i rapporti con colleghi e collaboratori.

Bilancia

La giornata favorisce il dialogo e le relazioni. Chi è single potrebbe fare un incontro speciale, mentre sul lavoro è il momento di valorizzare le proprie capacità.

Scorpione

Intuito e determinazione saranno le vostre armi vincenti. Evitate però di essere troppo rigidi con chi vi sta accanto.

Sagittario

Cresce la voglia di cambiamento. Nuove idee potrebbero aprire prospettive interessanti in ambito professionale, mentre in amore torna l’entusiasmo.

Capricorno

Le responsabilità aumentano, ma anche le soddisfazioni sono vicine. Mantenete la calma davanti a qualche imprevisto e non trascurate il riposo.

Acquario

Creatività e spirito d’iniziativa saranno premiati. Le relazioni sociali regalano nuove opportunità e un confronto sincero aiuterà a chiarire vecchie incomprensioni.

Pesci

Sensibilità e intuito vi guideranno nelle scelte più importanti. In amore è il momento giusto per rafforzare il dialogo, mentre sul lavoro sarà utile concentrarsi sugli obiettivi principali.