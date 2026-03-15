Oroscopo Paolo Fox 16 marzo: Toro, serve pazienza soprattutto sul lavoro. Gemelli, le stelle favoriscono nuove opportunità in amore

La settimana si apre con una giornata ricca di spunti per molti segni zodiacali. Lunedì 16 marzo porta energia, qualche riflessione in più sul lavoro e piccoli chiarimenti nei rapporti personali. Vediamo cosa prevedono le stelle per tutti i dodici segni.

Ariete

Giornata dinamica e piena di iniziativa. Avrete voglia di rimettervi in gioco soprattutto sul lavoro, dove potrebbe arrivare una piccola soddisfazione. In amore è il momento di parlare chiaro e non rimandare un confronto importante.

Toro

Serve pazienza, soprattutto nelle questioni pratiche. Qualche rallentamento potrebbe innervosirvi, ma si tratta di situazioni temporanee. In amore meglio evitare discussioni inutili e cercare il dialogo.

Gemelli

Le stelle favoriscono le idee nuove. Chi lavora con la creatività o la comunicazione potrebbe ricevere stimoli interessanti. In amore torna la voglia di leggerezza e complicità.

Cancro

Una giornata che invita alla riflessione. Potreste sentirvi un po’ più sensibili del solito, ma questo vi aiuterà a capire meglio alcune situazioni. In amore cercate serenità e stabilità.

Leone

Energia in crescita. Sul lavoro potreste prendere una decisione importante o farvi notare per una proposta interessante. In amore cresce il desiderio di passione e di attenzioni.

Vergine

Lunedì utile per rimettere ordine nelle cose. Organizzazione e precisione vi aiuteranno a risolvere piccoli problemi pratici. In amore serve più spontaneità.

Bilancia

Le relazioni sono al centro della giornata. Potrebbe esserci un confronto chiarificatore con una persona importante. Sul lavoro meglio non rimandare decisioni.

Scorpione

Le stelle favoriscono determinazione e intuito. Potreste trovare la soluzione a un problema che vi preoccupa da tempo. In amore cresce l’intensità dei sentimenti.

Sagittario

Avete voglia di cambiamento e nuove esperienze. La giornata può portare idee interessanti per il futuro. In amore lasciate spazio all’improvvisazione.

Capricorno

Concentrazione e senso pratico vi aiuteranno a gestire bene gli impegni. Sul lavoro si intravedono sviluppi positivi. In amore cercate di non essere troppo distaccati.

Acquario

Giornata stimolante, soprattutto per chi vuole innovare o iniziare qualcosa di diverso. Le stelle favoriscono incontri e scambi di idee. In amore torna la voglia di libertà.

Pesci

Sensibilità e intuizione sono le vostre armi migliori. Potreste comprendere meglio una situazione che vi ha creato dubbi. In amore è il momento di seguire il cuore.