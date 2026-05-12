Oroscopo Paolo Fox 13 maggio: Gemelli, periodo favorevole per i contatti e le conoscenze. Acquario, creatività e idee creative sul lavoro

Mercoledì 13 maggio si preannuncia una giornata ricca di emozioni, occasioni e piccoli colpi di scena per tutti i segni zodiacali. Secondo le stelle, alcuni vivranno momenti di grande energia in amore e nel lavoro, mentre altri dovranno fare i conti con qualche tensione da gestire con calma e lucidità.

Ariete

Giornata dinamica e piena di iniziative. Sul lavoro arrivano conferme interessanti, mentre in amore serve maggiore ascolto. Energia in crescita.

Toro

Le stelle invitano alla prudenza, soprattutto nelle questioni economiche. In campo sentimentale torna il desiderio di stabilità e serenità.

Gemelli

Periodo favorevole per i contatti e le nuove conoscenze. Buone opportunità professionali in arrivo. In amore c’è voglia di leggerezza.

Cancro

Qualche tensione potrebbe rallentare i programmi della giornata. Meglio evitare discussioni inutili. In serata torna il bisogno di affetto e tranquillità.

Leone

Grande carica e voglia di emergere. Il lavoro regala soddisfazioni, mentre nei rapporti sentimentali sarà importante non essere troppo impulsivi.

Vergine

Serve più pazienza nelle questioni pratiche. Alcuni impegni potrebbero stancare più del previsto. Bene i rapporti familiari e le amicizie sincere.

Bilancia

Le stelle favoriscono i sentimenti e il dialogo. È il momento giusto per chiarire situazioni rimaste in sospeso. Fortuna nei piccoli affari.

Scorpione

Giornata intensa e ricca di intuizioni. In amore cresce la passione, mentre sul lavoro sarà meglio evitare provocazioni e polemiche.

Sagittario

Torna la voglia di libertà e movimento. Occasioni positive per chi cerca nuovi stimoli professionali. Bene i viaggi e gli incontri.

Capricorno

Impegno e determinazione portano risultati concreti. In amore però occorre dedicare più tempo alla persona amata. Attenzione alla stanchezza.

Acquario

Creatività e idee innovative saranno il punto di forza della giornata. Favoriti i progetti di gruppo. In amore servono chiarezza e sincerità.

Pesci

Sensibilità e intuizione aiutano a superare piccoli ostacoli. Giornata positiva per i rapporti affettivi e per chi desidera fare nuove conoscenze.